Sea of Thieves – Eine Runde Piratenabenteuer mit den Entwicklern

Wenn Entwickler ihre eigenen Spiele spielen, können lustige Sätze fallen. Als in der jüngsten Session Sea of Thieves die Entwicklercrew von feindlichen Alpha Testern an der Nase herumgeführt wurde, fiel der schöne Satz: „What is the point of making a game if you can’t be the best at it!?“ Für was machen Entwickler Videospiele, wenn sie nicht die Besten darin sein können?

Das gezeigte Gameplay ist eine Mischung aus Schatzsuche und Schiffskampf. Somit werden einige der Features und die wunderschöne Spielwelt im Let’s Play-Stil präsentiert.

Sea of Thieves soll im ersten Quartal 2017 auf PC und Xbox One erscheinen.