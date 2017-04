Sea of Thieves – Die Ressourcen der Crew

Seit wir von Gameplane das letzte Mal Sea of Thieves anspielen durften, damals im August 2016 während der gamescom, hat sich im Zuge der Entwicklung einiges getan. In Bezug auf die Anpassung der Ressourcen im Spiel hat Rare nun einen Trailer veröffentlicht, welcher auf die Neuerungen eingeht.

Damit Sea of Thieves eine Herausforderung bleibt und gewisse Momente im Spiel erinnerungswürdig sind, entschied man sich dazu, dass gewisse Ressourcen begrenzt sind. Während beispielsweise die Musikinstrumente jedem Piraten zu Verfügung stehen und auch jeder die Möglichkeit haben soll, mit einer Schaufel einen Schatz auszugraben, wird beispielsweise Holz, zum Verschließen der Einschusslöcher eures Schiffes, nicht mehr unendlich verfügbar sein. Stattdessen müsst ihr bestimmte Ressourcen während eurer Fahrt durch die endlose See finden, sammeln und klug einsetzen, damit ihr im Notfall auch stets das richtige Utensil zur Hand habt.

Sea of Thieves soll in diesem Jahr für PC und Xbox One veröffentlicht werden.