Scalebound – Entwicklung wieder aufgenommen

Ihr erinnert euch vermutlich noch an die ersten Infos zu Scalebound. Das Spiel sollte exklusiv für die Xbox One erscheinen und Microsoft hielt sich beim Marketing für das Spiel ebenfalls nicht zurück. Erste Videos und Screenshots konnten enorme Begeisterung hervorrufen. Als das Projekt dann abgebrochen wurde, war die Enttäuschung entsprechend groß. Anscheinend gibt es nun aber doch wieder Hoffnung für das totgeglaubte Scalebound.

Insider Report: Do you remember Scalebound? Development is resumed, led by and entrusted to an important "close" MS team. Info soon!

— X-Rays ♏ (@XRays_Insider) May 18, 2017