Preview: RollerCoaster Tycoon World – Ein Editor zum Verlieben

Seit RollerCoaster Tycoon World als Early Access Titel veröffentlicht wurde, machte das Spiel riesige Fortschritte. Auch wenn nicht gerade wenig Kritik an dem Spiel ausgeübt wurde: Statt einem Release kam das Spiel als Early Access und lieferte auch einen dementsprechenden unfertigen Eindruck ab. Heute besuchten wir Atari auf der gamescom und schauten nach, wie es mittlerweile um das Spiel steht.

Der Piece-by-Piece Builder

Im Fokus der Präsentation stand ein neues Feature namens „Piece-by-Piece Builder“, womit man eigene Gebäude von Grund auf errichten kann. Hierfür hat Atari drei verschiedene Themen zur Verfügung gestellt: Western, Sci Fi und Tempelruinen. Wählt man eines dieser Themen aus, kann man beispielsweise einen Saloon im Western-Stil oder einen futuristischen Wolkenkratzer innerhalb weniger Minuten bauen. Hierbei sind einem kaum Grenzen gesetzt: Alles ist in alle Richtungen drehbar, kann in die Erde oder andere Bauteile übergehen oder angemalt werden. Auch ein Mix aus den Themen ist möglich. Wer also schon immer mal einen Weltraum-Saloon für Space-Cowboys bauen wollte, bekommt hier seine Chance.

Die Gebäude können für den eigenen Freizeitpark entweder als Deko verwendet werden oder tatsächlich eine Funktion erfüllen: Die Bauteile sind so angepasst, dass etwa Fressstände oder sanitäre Anlagen mit eingebaut werden können. In typischer RollerCoaster Tycoon – Manier können diese natürlich auch individuell benannt und die Preise eingestellt werden. Gefällt das Gebäude, kann man es einfach via Copy and Paste mehrfach in seinem Park aufstellen.

Ein sehr interessanter Aspekt ist, dass die Gebäude als Blueprints gespeichert und sofort in den Steam Workshop hochgeladen werden können. Die Community sorgt also dafür, dass ein stetiger Nachschub an neuen Gebäuden zum Download bereitsteht. Sogar ganze Parks (oder eben nur Teile davon) können auf diese Art und Weise mit einem einfachen Mausklick im Steam Workshop landen.

Pläne für die Zukunft

RollerCoaster Tycoon World soll noch in diesem Jahr Early Access verlassen. Ein genauer Termin möchte jedoch noch nicht genannt werden. Nach dem Release wird das Spiel weiterhin mit kostenfreiem Content versorgt. Als Expansion ist ein Add On geplant, das mit dem Schlagwort Six Flags umrissen wurde (Six Flags ist eine amerikanische Freizeitpark-Kette).

Fazit