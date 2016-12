Rocket League – Neuer Zusatzinhalt Starbase ARC angekündigt

Entwickler Psyonix hat letzte Nacht während der Game Awards in Los Angeles neue Zusatzinhalte für den Indie-Hit Rocket League angekündigt.

Die kostenlose, achteckige Weltraumarena namens Starbase ARC und ein passendes Premium-DLC-Fahrzeug werden jeweils am 07. Dezember zum Download bereitstehen.

Neben der neuen Arena bringt das Update außerdem noch einen „Custom Training“-Modus, in dem Spieler ihre eigenen Trainigssequenzen erstellen, bearbeiten und hochladen können. Diese Sequenzen können dann mit anderen Spielern geteilt werden.

Eine weitere Neuerung des Starbase ARC Updates ist eine Unterstützung des Steam Workshops in der PC-Version. Damit können von der Community erstellte Level heruntergeladen und gespielt werden. Zu den weiteren Neuerungen gehören noch zwei Varianten der bestehenden Arenen Wasteland (Night) und Utopia Coliseum (Snowy), ein Modus für farbenblinde Spieler, sowie der Arena-Präferenz, mit der Spieler angeben können, ob ihnen eine Arena gefällt und dadurch die Chance, in dieser Arena in Online-Matches anzutreten, beeinflusst wird.