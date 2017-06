Rocket League – Die Inhalte und der Termin des 2nd Anniversary Update

Rocket League wird in diesem Jahr bereits zwei Jahre alt, was aber nicht bedeutet, dass die Entwickler von Psyonix langsam müde werden. Im Gegenteil: Am 5. Juli erhalten Fans des Spiel-und-Spaß-Racers in Form des 2nd Anniversary Updates weitere neue Inhalte.

Das Jubiläums-Update enthält eine neue kostenlose Arena namens Champions Field, welche sowohl für Wettkämpfe als auch Freundschafts- und private Spiele verfügbar sein wird. Das Update beendet auch offiziell die vierte Saison und läutet den Start von Season 5 ein. Was wiederum bedeutet, dass es auch neue Belohnungen in Form von besonderen Spuren geben wird.

Overdrive Crates, neue Battle Cars und Modifikationen

Eine weitere interessante Neuerung stellen die Overdrive Crates dar, welche zufällig nach gespielten Online Matches verteilt werden und im Vergleich zu bisherigen Belohnungen nun sogar Fahrzeuge enthalten können. Namentlich die zwei neuen Battle Cars Animus GP und Centio V17.

Um euer Battle Car noch besser euren Wünschen anzupassen, könnt ihr ab Juli auch neue Modifikationen vornehmen. Sowohl der Motorsound, Torexplosionen und neue Spuren möchten gefunden und ausprobiert werden. Auch Achievement-Hunter werden belohnt: Wer bereits alle 76 aktuellen Achievements freigeschaltet hat, darf sich über 6 neue Herausforderungen freuen.

Das Jubiläums-Update für Rocket League wird am 5. Juli 2017 veröffentlicht.