Rise of the Tomb Raider – PS4 vs PS4 Pro im Video-Vergleich

Auch Rise of the Tomb Raider wird auf einer PlayStation 4 Pro optisch besser aussehen und somit deren technischen Möglichkeiten unterstützen. Wer also noch überlegt sich eine PS4 Pro holen zu wollen und auch noch Interesse an Laras neuem Abenteuer hat, der sollte sich den Video-Vergleich ansehen, vielleicht hilft dieser euch bei der Entscheidung.

Denn im Video seht ihr den direkten Vergleich der PS4 Grafik gegen die PS4 Pro Grafik von Rise of the Tomb Raider. Ob Lara also wirklich wesentlich besser aussieht in 4K, davon könnt ihr euch nun ein ungefähres Bild machen. Natürlich benötigt ihr allerdings einen 4K fähigen Monitor um den Vergleich optimal im Video erkennen zu können.

Rise of the Tomb Raider wird am 11. Oktober in Form der 20 Year Celebration Version endlich auch für PS4 erscheinen.