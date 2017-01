Rise of the Tomb Raider – Autorin Rhianna Pratchett nicht mehr an Bord

Sowohl an Tomb Raider-Reboot als auch an Rise of the Tomb Raider, hat die Preisgekrönte-Autorin Rhianna Pratchett mitgearbeitet und die Geschichte beider Action-Adventures verfasst. Wie allerdings die Autorin, als auch Crystal Dinamics selbst, via Twitter nun mitteilten, wird Rhianna Pratchet nicht mehr länger dabei sein.

Heißt sie wird nicht mehr am dritten Tomb Raider-Teil, der sich bereits in Entwicklung befindet, beteiligt sein. Stattdessen widmet sie sich nun neuen, noch unangekündigten Projekten. Um was für Projekte und ob darunter auch wieder Spiele-Projekte sich befinden, ist noch unklar, aber es ist davon auszugehen, da die Autorin auch schon an anderen Titel mitgewirkt hat wie z.B. Mirror’s Edge oder BioShock: Infinite. Auch steht noch eine offizielle Ankündigung des neuen und dritten Tomb Raider-Ablegers aus.