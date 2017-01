RiME – Neuankündigung mit Trailer

RiME lebt! Das Action-Adventure-Puzzle-Spiel von Entwickler Tequila Works wurde eigentlich ursprünglich während der gamescom 2013 in Köln exklusiv für Sonys PlayStation 4 angekündigt. Danach wurde es lange still um den Titel, doch jetzt melden sich die Entwickler mit einem neuen Trailer und einem Veröffentlichungszeitraum zurück.

IGN durfte das Entwicklerstudio in Spanien besuchen und meldet, dass RiME bereits im Mai 2017 erscheinen soll. Das im Trailer gezeigte Material weckt Erinnerungen an Wind Waker und ICO, gepaart mit dem Grafikstil von The Witness. Im Spiel übernimmt man die Kontrolle über einen Jungen, der auf einer mysteriösen Insel gestrandet ist. Mit Hilfe von Licht, Ton, Perspektive und Zeit muss man verschiedene Rätsel lösen, um sich so seinen Weg über die Insel zu bahnen.

Auch die Plattformen, für die das RiME erscheint, sind jetzt offiziell bekannt. Nachdem Tequila Works die Rechte an dem Titel bereits vor einiger Zeit zurück erworben hatte, wurde allgemein davon ausgegangen, dass das Spiel wohl nicht mehr exklusiv für die PlayStation 4 erscheinen wird. Dies wird jetzt auch im Trailer bestätigt. RiME wird neben Sonys Konsole auch für die Xbox One, den PC und Nintendos neuer Konsole Switch erscheinen. Damit wird die Alterseinstufung, über die wir vor kurzem berichtet haben, bestätigt.

Mehr Details zum Spiel sollen in den kommenden Wochen enthüllt werden.