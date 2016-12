RiME – Alterseinstufung verrät Plattformen

RiME wurde 2013 während der gamescom in Köln einst als Exklusivtitel für die PlayStation 4 angekündigt. Der an eine Mischung aus ICO, Journey und Wind Waker erinnernde Stil des Spiels weckte sofort das Interesse vieler Spieler. Nach dieser Präsentation wurde es allerdings lange still um den Titel, doch nun gibt es ein neues Lebenszeichen. Auf der Internetseite des brasilialnischen Gegenstücks zu unserer USK war für kurze Zeit ein Eintrag zu RiME sichtbar, was bedeutet, dass sich das Spiel in der Prüfung befindet. Doch nicht nur das – RiME ist nicht mehr länger exklusiv für Sonys Konsole, sondern wird laut dem Eintrag zudem für PC, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Diese Entwicklung war allerdings schon im Vorfeld absehbar. Im März 2013 meldete sich Entwickler Tequila Works, unter anderem bekannt für Deadlight, bei Twitter mit der Ankündigung, dass man die Rechte an RiME von Sony zurück erworben hat. Hintergründe dazu sind bisher nicht bekannt. Im August 2016 meldete Raúl Rubio Munárriz, CEO von Tequila Works, dass man die beiden Firmen Grey Box und Six Foot als Publisher des Adventure Platformers gewinnen konnte. Eine offizielle Bestätigung der Systeme, auf denen das Spiel erscheint, bleibt momentan noch aus.

RiME soll 2017 erscheinen.