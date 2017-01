Rime – 27 Minuten Gameplay

Rime ist das neue Werk der Deadlight Entwickler von Tequilla Works. Doch wird der Titel auch überzeugen können? Lange war es still um das sympathische Puzzle Adventure, sogar mit einer Einstellung war unter Umständen zu rechnen. Doch zum Glück aller Spieler, meldet sich das Team nun zurück.

Im Zuge von IGN First, wurde erstes Gameplay veröffentlicht, welches uns in das Startgebiet des Spieles wirft. Es beginnt gemütlich und entspannend mit einem Spaziergang am Strand, doch schon kurz darauf, bekommen wir erste kleinere Rätsel und Möglichkeiten zum erkunden gezeigt. Die malerische Kulisse weiß zu überzeugen und zieht einen mit der wunderschönen musikalischen Untermalung sofort in Ihren Bann. Ein ziemlicher Kontrast zu dem vorherigen düsteren Erlebnis in Deadlight.

Rime erscheint voraussichtlich im Mai 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC.