Review: Mafia 3 – Die menschlichen Abgründe sind tief.

Ich bin ein großer Fan vom ersten Mafia. Allein schon deshalb, weil die Geschichte damals so unverbraucht war und so unfassbar gut erzählt wurde, dass sich alle folgenden Spiele daran messen lassen mussten. Ich war zu Beginn skeptisch, ob Mafia 3 erneut an alte Tugenden anknüpfen können würde, doch wurde ich zumindest in diesem Bereich wahrlich nicht enttäuscht. Die Story ist die große Stärke von Mafia 3. Klar, Rachefeldzug, einsamer Sohn, und so weiter und so weiter. Man könnte denken, dass man das alles schon hundertfach gesehen hat, doch präsentiert Mafia 3 die Geschichte so selbstsicher, abwechslungsreich und interessant, dass man nicht umher kommt, den Schreiberlingen zu gratulieren.