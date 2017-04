Review: Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix – Fantastisches Disney-Paket

Vom Schlüsselschwert auserwählt zu werden und durch etliche Welten zu reisen, war doch sicher ein Kindheitstraum von den meisten, oder? Durch all die Welten zu reisen, die Kindheitserinnerungen wecken und unsere ganzen Disney-Helden und Heldinnen zu treffen. In Kingdom Hearts erlebt ihr genau eine solche Abenteuerreise. Wir haben unser Schlüsselschwert geschnappt und den Kampf gegen die Herzlosen und Niemande aufgenommen, um das neue Final Fantasy-Disney-Paket zu testen. In unserem Test erfahrt ihr, was das große Paket namens Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix zu bieten hat.

Die große Geburtstagsfeier: 15 Jahre Kingdom Hearts

Mit Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix bekommt ihr ein riesiges Paket, bestehend aus vier Spielen und zwei „Filmen“. Genauer besteht die Sammlung aus den zwei PS3-Collections, die im Jahr 2013 erschienen sind. Um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften, seht ihr hier eine Gesamtübersicht aller enthaltenen Titel der PS4-Fassung.

Kingdom Hearts HD 1.5:

Kingdom Hearts 1 Final Mix

Kingdom Hearts Re: Chain of Memories

Kingdom Hearts 358/2 Days

Kingdom Hearts HD 2.5:

Kingdom Hearts 2 Final Mix

Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix

Kingdom Hearts Re:coded

Natürlich sehen die Titel auf der PS4 optisch nochmal etwas besser aus als auf der PS3 und laufen nun mit etwa 60 Frames pro Sekunde.