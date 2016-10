Review: Gears of War 4 – Rückkehr der Kettensägen

Der Release von Gears of War 4 steht bevor und mit dem Erscheinen des Spiels kehren auch die allseits beliebten, vielfältigen und in jeder Situation nützlichen Kettensägen zurück. Ob die muskelbepackten Gears genauso schlagkräftig sind wie in der Vorgängertrilogie, mussten wir natürlich ausgiebig testen. Das erste Gears of War für aktuelle Konsolen und der Beginn einer neuen Saga. Werden die hohen Erwartungen erfüllt?

Wie der Vater, so der Sohn

Nach einem kurze Prolog, der auf eine schön inszenierte Art und Weise die Ereignisse der Ursprungstrilogie aufrollt, treten wir direkt in die Fußstapfen unseres neuen Protagonisten, JD Fenix, Sohn des Kriegshelden Marcus Fenix. 25 Jahre sind nach den Geschehnissen von Gears of War 3 vergangen. In dieser Zeit des Wiederaufbaus hat sich sowohl im COG als auch politisch vieles geändert, was Einfluss auf unsere Charaktere und deren Motivation hat. Grob zusammengefasst sei an dieser Stelle nur gesagt, dass haufenweise Siedlungen errichtet werden, der Planet wieder bevölkert werden muss und die Streitigkeiten zwischen dem COG und den Outsiders weiterhin kurz vorm Überlaufen sind.

Starke Kampagne

JD und sein Kumpel Del sind beide aus dem COG ausgetreten und unterstützen Kumpanin Kait bei dem Versuch, einen wertvollen „Fabricator“ aus einer COG-Siedlung zu entwenden, da dieser überlebenswichtig für eine Outsiders-Siedlung ist. Hier beginnt unsere Handlung, über die wir bis auf wenige Kleinigkeiten nicht allzu viel verraten wollen.



Zum einen fällt die Kampagne, die sowohl im Split-Screen als auch online kooperativ, aber selbstverständlich auch solo spielbar ist, überraschend lang aus. Gerade auf einem höheren Schwierigkeitsgrad kann der Durchlauf schon in die zweistellige Stundenanzahl gehen, was bei einem linearen Shooter-Spiel selten der Fall ist. Dennoch ist nicht von Lückenfüllern zu sprechen, die Handlung folgt einem typischen Spannungsbogen, enthält einige Twists sowohl für Neulinge als auch Fans des Franchises und kann mit Gears-typischer Action überzeugen. Allerdings ist der Beginn des Spiels, also das erste Kapitel und Teile des zweiten Kapitels, ein tatsächlich eher schwacher Start. Hauptsächlich trägt die Schuld daran der erste auftretende Gegnertyp, aber mehr darüber weiter unten. Wer sich aber da nicht abhalten lässt, wird belohnt durch immer spannendere Szenen, dramatische Action und viele Explosionen.