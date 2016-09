Review: Deus Ex: Mankind Divided – Bedrückende Zukunftsvision

Deus Ex gilt als eines der besten Spiele aller Zeiten. Nachdem das Sequel Invisible War eher enttäuschte, konnte Human Revolution 2011 wieder Boden gut machen und an alte Tugenden anknüpfen. Wie sich der neuste Teil, Deus Ex: Mankind Divided schlägt, lest ihr im Test anhand der PC-Version.

Bedrohliche Stimmung

Die Sonne scheint durch die Schlitze in meinen Jalousien und blendet mich. Ich schnappe meinen Ledermantel und laufe die Treppen meines Wohnblocks hinunter in den Innenhof. Zwei Kultisten der Kirche des Maschinengottes belästigen mich mit ihren Idealen. Ich weise sie schroff ab und gehe hinaus auf die Straße. Auf dem Weg weiche ich immer wieder schwer gepanzerten Polizisten aus, manche halten mich jedoch an und verlangen meine Papiere, während sie mich abfällig mustern und teilweise derb beschimpfen. Nicht aufregen. An der Treppe zur U-Bahn werde ich erneut lautstark darauf hingewiesen, dass ich nicht normal bin und wohl denke, ich sei etwas besseres. Ich habe versehentlich den falschen Eingang benutzt. Den für Normalos, für „Naturals“. Ich bin aber ein Opti. Augmentiert. Ich darf auch nicht im gleichen Wagen fahren, wie die richtigen Menschen. Auch auf die Bank im Park darf ich mich nicht setzen. Nur für Normale. Widersetze ich mich, gibt es eine Standpauke. Vor empfindlichen Strafen schützt mich nur mein Status bei Interpols Anti-Terorr-Einheit Taskforce 29. Andere hingegen haben da mehr Probleme. Immer wieder sehe ich, wie Optis von Polizisten zu Boden geschleudert und misshandelt werden. „Ihr Faschisten!“ rufen sie, während sie schmerzverkrümmt im Dreck liegen. Und wer es wagt, wegzurennen, wird von den Drohnen gnadenlos erschossen, während die Polizisten hasserfüllt „War ja nur ein Opti“ vor sich hin murmeln.

Ein normaler Tag in Prag, im Jahre 2029.

Ja, Atmosphäre kann dieses Spiel. Und ist dabei noch aktueller denn je. Hat Deus Ex im Jahre 2000 schon die allgemeine Terror-Hysterie vorweg genommen, schafft es Mankind Divided anhand der allgemeinen Stimmung und mit Hilfe der überall umherliegenden E-Books eine beklemmende Welt zu zeichnen, in der die Menschheit gespalten ist. „Naturals“ gegen „Optis“. Manchmal reicht es, in Gedanken das Wort „Augmentierte“ durch „Flüchtlinge“ zu ersetzen, um in unserer Realität im Hier und Jetzt anzukommen. Und dadurch, dass man die Diskriminierung am eigenen Lieb erfährt, eröffnet sich eine völlig neue Sichtweise. Man kann Eidos Montreal zur Umsetzung des Szenarios nur gratulieren.

Die Welt ist eine andere geworden. Nach dem sogenannten „Opti-Vorfall“ am Ende von Human Revolution ist ein Graben entstanden, auch in den Köpfen. Damals haben Augmentierte weltweit die Kontrolle über ihre High-Tech-Prothesen verloren, was tödliche Folgen hatte. Wegen diesen Ereignissen und einer Reihe koordinierter Bombenanschläge wurde die Taskforce 29 gegründet, der Protagonist Adam Jensen nun angehört. Frisch in Prag angekommen, gerät er erneut in einen Anschlag und muss nun versuchen, die Hintermänner ausfindig zu machen. In einer Welt, in der Menschen wie ihm jedoch mit Hass entgegen geblickt wird, ist das alles andere als einfach.