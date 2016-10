Review: Cossacks 3 – Klassische Strategie

Es ist lange her, dass man den Namen Cossacks in der Liste der Neuerscheinungen gesehen hat. Der erste Teil der Reihe hat sich nach einiger Zeit zu einem echten Klassiker entwickelt und ist bei Fans des Genres noch ein fester Begriff. Kann Cossacks 3 diesem Namen gerecht werden auch nachdem so viel Zeit vergangen ist. Spoiler-Alarm: Ja, das tut es. Warum könnt ihr in unserem Test nachlesen.

Ein neues Cossacks?

Sei dem ersten Teil von Cossacks aus dem Jahre 2001 sind 15 Jahre vergangen. Da sollte sich doch im neusten Teil so Einiges getan haben. So kann man natürlich hoffen, allerdings waren das nicht unbedingt die Absichten der Entwickler von GSC Game World. Denn Cossacks 3 ist nicht etwa ein mit aufwendigen 3D-Animationen strotzendes Strategiemonster, wie man das von einem Spiel von 2016 erwarten könnte, sondern ist eine mit viel Hingabe aufpolierte Version des Klassikers. Und das ist die aller größte Stärke des Spiels. Denn alles was damals richtig gemacht wurde, hat man ins neue Spiel übernommen und noch einige Dinge verbessert oder hinzugefügt. Es wird natürlich schon jetzt klar, dass das Spiel vor allem Fans der Reihe anspricht. Aber man sollte sich davon nicht täuschen lassen. Es steckt weitaus mehr darin, als nur ein Remake des alten Cossacks.

Krieg in Europa

In Europa herrschen zwischen fast allen Nationen Spannungen, die einen Krieg förmlich herbeirufen. Dies passiert auch zwischen verschiedenen Fronten und die Aufgabe des Spielers ist es, seine Nation zu Ruhm und Glorie zu führen. Sei es nun auf der Seite Englands, die nach mehr Einfluss auf dem Festland suchen oder in den Reihen des Heiligen Römischen Reiches, das seine Grenzen gegen die Türken und Österreicher verteidigen muss. Fünf Kampagnen mit fünf verschiedenen Nationen stehen dem Spieler zur Verfügung. Darunter die bereits erwähnten Nationen England und das Heilige Römische Reich Deutscher Nation sowie Russland, Frankreich und Polen-Litauen. Insgesamt kann man zwölf verschiedene Nationen spielen. Die Gebäude und Einheiten der jeweiligen Nationen sind dabei den zeitgenössischen Bauten und Uniformen nachempfunden, was dem Spiel einmal mehr Tiefe verleiht. Die Geschichte des Spiels stellt keine Historischen Gegebenheiten nach oder basiert auf realen Ereignissen. Dennoch sind die Gegebenheiten dieser Zeit wie die Konflikte zwischen den großen Nationen Europas gut eingefangen worden.