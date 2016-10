Revelation Online – Gunslinger vorgestellt

In einem Video wird die neuste Klasse des MMO Spiels Revelation Online vorgestellt. Der Name der Klasse ist „Gunslinger“ oder einfach Scharfschütze. Diese Klasse kann mit einem Waffenspezialisten verglichen werden, der auch viele Gadgets in seinem Repertoire hat. Diese sind auch nicht unspektakulär. Insgesamt gibt es 6 Klassen, die alle individuelle Fähigkeiten besitzen.

Revelation Online ist ein MMO im Anime-Stil, das durch seine diversen Klassen und durch die gut inszenierten Kämpfe heraussticht. Auch einen umfangreichen Charaktereditor gibt es im Spiel. Revelation Online befindet sich zwar noch in der Beta, sieht aber trotzdem schon ziemlich gut aus. Im Spiel erkundet man die Welt Nuanor und entdeckt auf seinem Weg viele fantastische Orte und Geheimnisse. Durch die Flugfähigkeiten jedes Charakters kann man sich frei und unbeschwert in der Welt bewegen. So kann man jede Sehenswürdigkeit aus allen Perspektiven betrachten. Man begibt sich auf die Reise, um der Legende nach einem mysteriösen Artefakt auf den Grund zu gehen. In den PVP Arealen kämpfen die Spieler um Befestigungen, die sie für ihre Gilde einnehmen und halten wollen.

Auch sollte man einen Blick auf die Welt von Nuanor werfen, denn diese sieht bereits wirklich gut aus. Mit den fantasievollen Wesen und den malerischen Orten fühlt man sich fast wie in einer Traumwelt.

Die Closed Beta des Spiels beginnt am 25. Oktober und läuft bis zum 5. November. Wenn man sich entscheidet ein Gründerpacket zu kaufen, erhält man direkt auch Zugang zur Beta.