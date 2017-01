Resident Evil 7 – Launch-Trailer zum heutigen Release

Horrorfans haben den heutigen Tag vermutlich ohnehin schon dick auf ihrem Kalender markiert. Resident Evil 7 mischt ab heute das Genre auf und erste Tests versprechen einiges. Während ab sofort allerlei Let`s Plays und Walkthroughs aus dem Boden sprießen, überlegen sich einige den Kauf noch. Für eventuelle Zweifler gibt es wie immer einen Launch-Trailer zum Release. Capcom gelingt eine triumphale Rückkehr zu den Wurzeln der Serie, ohne dabei altmodisch oder klobig zu wirken.

Resident Evil 7 ist ab heute für PC, PS4, Xbox One und insbesondere für die PSVR verfügbar. Die etwas schlechtere Grafik wird in der virtuellen Realität durch die tiefe Immersion ausgeglichen. Auf welcher Plattform auch immer man es spielt, wir halten hier durchaus einen gelungenen Horrortitel in den Händen. Wer dazu visuelle Bestätigung braucht, kann hier den Launch-Trailer sehen.