Resident Evil 7 – Keine Massenabfertigung von Zombies

Nachdem Capcom bereits an mehreren Gelegenheiten betonte, dass Resident Evil 7 eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie darstellt, gibt es nun erste Informationen, was diese Aussage bedeutet. Der Fokus auf die starken Teile der Reihe schließt nämlich die Interaktion mit den Feinden ein. Im Gegensatz zu den direkten Vorgängern Resident Evil 5 und Resident Evil 6 sollen wir es nicht mit riesigen Mengen an Zombies zu tun bekommen, die wir mit geballter Feuerkraft und reichlich Munition zurück ins Grab befördern, sondern mit deutlich kleineren Einheiten, die uns aber aufgrund von Munitionsknappheit und ihrer Stärke sehr schwer fallen werden.

Umso schwerer soll es dem Spieler nun fallen, den Gegner zu besiegen oder zu entkommen. Man muss selbstständig einen Weg finden einen Gegner zu passieren mit den gegebenen Ressourcen. Auf diese Weise soll das vertraute Survival-Horror-Gefühl wieder auftreten, mit dem die ersten Teile der Resident Evil – Reihe bereits so überzeugen konnten.

Außerdem soll mit der Einführung eines neuen Protagonisten wieder eine spannende Charakterentwicklung stattfinden, da die bisherige Weiterführung immer wiederkehrender Charaktere seinen Reiz für den Spieler verloren hat. Inwiefern sich all diese Aussagen bewahrheiten, erfahren wir dann am 24.01.2017, wenn Resident Evil 7 für PC, PS4 und Xbox One erscheint.