Resident Evil 7 – Inhalte des Season Pass

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis Resident Evil 7 erscheint. Der neueste Teil des Franchises will zurück zu alten Wurzeln und uns wieder das Fürchten lehren. Mit mehr atmosphärischen Horror und schwierigeren Gegnern statt der brachialen Action der beiden direkten Vorgänger soll uns endlich wieder mulmig im Magen werden.

Ob das Capcom gelingt, wird sich bald zeigen. Wer aber jetzt schon überzeugt ist, der kann den Season Pass erwerben. Um das nicht blind zu tun, fassen wir euch die Inhalte des Season Pass zusammen. Es sind bisher nicht alle Inhalte bekannt, allerdings erhalten wir eine zusätzliche Handlung in Form einer weiteren Storyepisode als auch zwei weitere Nebeninhalte unter dem Namen „Banned Footage“, welche aus je drei Episoden bestehen:

Banned Footage Vol. 1:

Nightmare

Bedroom

Ethan Must Die

Banned Footage Vol. 2:

21

Daughters

Jack’s 55th Birthday

Was genau die weitere Handlung oder die Banned Footage sein werden, ist bisher nicht bekannt. Resident Evil 7 und der entsprechende Season Pass werden am 24.01.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.