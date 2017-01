Resident Evil 7 – Grobe Spielzeit

In Kürze erscheint Resident Evil 7 und wie immer bei Singeplayer-Games stellt sich eine Frage. Wie lang wird das Spiel? Immerhin wollen wir alle für unser hart erworbenes Geld auch etwas längerfristiges kaufen. Erste Informationen leaken aktuell durch, die erste Hinweise auf diese Frage geben.

Auf einem normalen Schwierigkeitsgrad soll das Spiel etwa zehn Stunden in Anspruch nehmen. Zumindest geht dies aus folgendem Bild hervor:

Es handelt sich dabei um einen Screenshot eines Spielers, der die Vollversion bereits besitzt. Wie sich erkennen lässt, wurden viele der Collectibles eingesammelt. Außerdem eine hohe Anzahl an Niederlagen, wa darauf hindeutet, dass die Spieldauer sogar noch kürzer sein kann.

Nach dem ersten Durchgang wird aber ein weiterer Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Dieser soll den Spieler an seine Grenzen bringen und wird entsprechend mehr Zeit in Anspruch nehmen. Resident Evil 7 erscheint am 24.01.2017 für PC, PS4 und Xbox One.