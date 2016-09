Resident Evil 7 – Community Interview

Die Hoffnungen und Erwartungen an Resident Evil 7 sind groß, will der neueste Teil doch endlich zu seinen Wurzeln zurückkehren und uns das Fürchten lehren. Die ersten Eindrücke sehen tatsächlich nach dem altbekannten Gefühl der Gänsehaut aus, welche uns die ersten Teile der Reihe bescheren konnten. Inwiefern sich diese Eindrücke bewahrheiten werden wir natürlich erst zu Release wissen, aber Masachika Kawata, Producer des Spiels, stellt sich den Fragen der Community und erläutert mehr darüber, was uns in Resident Evil 7 erwarten wird.

Resident Evil 7 wird am 24. Januar 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.