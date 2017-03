Red Dead Redemption 2 – Schauspieler aus Infinite Warfare und Mafia 3 wird Cowboy

Ethan Korver, der bereits für zahlreiche Spiele zur Verfügung stand, darf bald auch „Cowboy“ zu seinen Tätigkeiten zählen. Nach Auftritten in Mad Max, Battlefield Hardline, State of Decay 2, Just Cause 3, Mafia 3, Call of Duty Infinite Warfare und vielen weiteren Titeln, wird er nun als Cast für Red Dead Redemption 2 bei IMDb gelistet.

Auf Twitter gab Korver bekannt, dass er als Cowboy zu sehen sein wird, jedoch nur eine kleine Nebenrolle spielen werde. Die Listung ist somit nicht ganz korrekt.

@RedDeadNet I'm actually a cowboy in the game but supposedly be uncredited for it — Ethan Korver (@OfficialEthanKo) March 5, 2017

I don’t know who gave me credit for the main cast on IMDB My character is a background character not a main cast member

Red Dead Redemption 2 erscheint im Herbst dieses Jahres für Playstation 4 und Xbox One.