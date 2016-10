Red Dead Redemption 2 – Der Trailer ist da

Kurz aber gut: So lässt sich der Trailer zu Red Dead Redemption 2 beschreiben. Nach tagelangen Andeutungen und Spekulationen ist es nun möglich, einen ersten Blick auf das Western-Epos zu werfen:

In einer knappen Minute erfreut sich unser Auge an fantastischen Landschaften bei Tag und Nacht. Anscheinend wird man jagen können und Kanus laden zu einer Rundfahrt ein. Die vermutlich sieben Protagonisten reiten am Ende durch die endlose Prärie. Wohin? Tja, das werden wir erst im Herbst 2017 erfahren. Dann erscheint Red Dead Redemption 2 für Xbox und PS4. Vorbestellbar ist der Titel bereits jetzt schon.

Der PC geht anscheinend leer aus, was vielen Gamern missfällt. Wir haben uns auch darüber ein paar Gedanken in unserer Kolumne gemacht.