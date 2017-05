Red Dead Redemption 2 – Auf 2018 verschoben

Nach monatelanger Stille gab Publisher Rockstar Games heute bekannt, dass Red Dead Redemption 2 doch erst im Frühling 2018 erscheinen soll. Um die Fans zu besänftigen schob man jedoch eine Reihe neuer Screenshots hinterher.

Es ist nicht das erste Spiel von Rockstar, das einige Monate vor dem etwaigen Release verschoben wird. Fans von GTA V sind vermutlich noch heute ein wenig traumatisiert. Die zusätzliche Entwicklungszeit möchte man nutzen, um den Fans das bestmögliche Spielerlebnis zu garantieren. Des Weiteren verspricht man neue Details zum Spiel im kommenden Sommer.

We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready.