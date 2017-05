Ready Or Not – Reveal Trailer zum SWAT Shooter

Void Interactive hat den Reveal Trailer zu ihrem neuesten Tactical Shooter Ready Or Not veröffentlicht. Das Spiel ist angesiedelt im modernen Amerika, in dem die Ungleichheit zwischen den Bevölkerungsklassen ungemütlich groß geworden ist. Unruhen in der Bevölkerung führen zu einer immer weiter fortschreitenden Verwüstung des Landes. Der Spieler musst als Teil eines SWAT Teams für Ordnung im Chaos sorgen. Mit bis zu 8 Spielern kann der Spieler in kooperativen Missionen seine Ziele erfüllen. Natürlich stehen auch diverse Multiplayer-Modi zur Verfügung.

Das Team von Void Interactive stellt auf ihrer Webseite zum Spiel die diversen Features vor, die sie im Spiel implementiert haben. Wir listen hier nur die Überpunkte auf. Genauere Details darüber könnt ihr dann auf deren Webseite erfahren.

Inkrementelles System zum um die Ecke lehnen

Inkrementelles Tür-Kontroll System

Modulare Geschwindigkeitskontrolle

Simuliertes und detailliertes Third-Person Inventar

Konvexe Kollisionsrüstung für präzisen Schutz

spezielle Projektil-Dynamik

Responsives Schadensystem und Effekte Responsive damage system and effects

Hochdetaillierte Waffen, Charaktere und Umgebung

Große Auswahl diverser Items

Voll unterstützte Kompetitive Server basierend auf der Amazon Gamelift API

Pläne zur Unterstützung von Squad basierten kompetitiven Spielmodi

Möglichkeit der taktischen Analyse

Bisher sind noch keine Informationen über das Releasedatum oder die Plattformen bekannt.