Rainbow Six Siege – Video zu Velvet Shell und ein Dev Diary

Auch im zweiten Jahr wird Rainbow Six Siege weiterhin mit Inhalten gefüllt, um die Community und das Spiel längerfristig leben zu lassen. Der nächste solche Inhalt wird die Erweiterung „Operation Velvet Shell“ sein, welches die zweite Saison einleiten darf.

Der kostenlose Inhalt bringt neben einer neuen Karte auch zwei zusätzliche Operator ins Spiel. In einem Developer Diary sprechen die Entwickler über den weiteren Verlauf des Spiels und die Hoffnungen für das zweite Jahr von Rainbow Six Siege.

Am 07.02.2017 wird „Operation Velvet Shell“ kostenlos auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Wer noch eine kurze Inspiration braucht, um die (Wieder-)Aufnahem von Rainbow Six Siege zu überdenken, der findet einen kleinen Videoblick unten angefügt. Das besagte Developer Diary möchten wir euch ebenfalls nicht enthalten.