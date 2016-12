Rainbow Six Siege – Tipps zur Fehlerbehebung

Die Multiplayerschlachten in Rainbow Six Siege toben nun schon seit einigen Wochen, aber trotz Patches haben noch immer einige PC-Spieler ihre großen und kleinen Problemchen mit dem Titel aus dem Hause Ubisoft. TheTech52 hat sich der Sache angenommen und gibt Tipps und Hinweise für die häufigsten Hürden, die eine Terroristenjagd erschweren.

Grundsätzlich sollten natürlich die Systemvoraussetzungen erfüllt werden. Der Vollständigkeit halber sind diese im Folgenden noch einmal aufgelistet:

MINIMUM:

OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions required)

Processor: Intel Core i3 560 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X4 945 @ 3.0 GHz

Memory: 6 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 460 or AMD Radeon HD 5870 (DirectX-11 compliant with 1GB of VRAM)

Network: Broadband Internet connection

Storage: 30 GB available space

RECOMMENDED:

OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit versions required)

Processor: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or better or AMD FX-8120 @ 3.1 Ghz or better

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 670 (or GTX 760 / GTX 960) or AMD Radeon HD 7970 (or R9 280x [2GB VRAM] / R9 380 / Fury X)

Network: Broadband Internet connection

Storage: 47 GB available space

Sollte euer Rechner also einigermaßen passen, gibt es eventuell eine andere Ursache. Vielleicht ist hier etwas dabei:

Problem: Absturz während des Spielstarts, schwarzer Bildschirm:

Stellt sicher, dass die neusten Grafikkartentreiber installiert sind. Prüft also auf ein Update mit Hilfe der Tools von nVidia beziehungsweise AMD oder schaut auf die Webseite des Herstellers, ob ihr die aktuelle Version installiert habt. Wenn nicht: nachholen!

Solltet ihr mehrere Grafikkarten per SLI oder Crossfire im Verbund betreiben, schaltet diese Funktionalität einmal testweise ab. Spielt ihr mit einem Laptop, überprüft, dass das Spiel nicht die integrierte Grafikeinheit benutzt, sondern die dedizierte, die auch dafür gedacht ist.

Problem: Meldung „Invalid CD Key“:

Taucht beim Spielstart die Meldung auf, dass ihr einen ungültigen CD-Key benutzt, versucht einfach, das Spiel als Administrator zu starten.

Problem: Error 2-0x00000047:

Dieser Fehler zeigt an, wenn das Spiel in irgendeiner Art Probleme hat, eine korrekte Verbindung herzustellen. Die Lösung hierzu ist ein wenig komplizierter. Weitere Schritte könnt ihr bei hier bei Ubisoft direkt nachlesen.

Problem: Spielen mit Freunden oder Einladen von Freunden schlägt fehl:

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Geht zum Steam-Ordner, in dem das Spiel installiert ist und benennt diesen um. Anschließend löscht das Spiel über Steam und benennt den Ordner wieder zurück. Die zweite Methode ist einfacher. Geht im Spiel in die Optionen und prüft ob bei den Team-Einstellungen „Open for Friends“ oder die entsprechende Einstellung in der deutschen Version korrekt getroffen wurde.

Wir hoffen, dass euch diese Hinweise helfen, eventuelle Probleme in Rainbow Six Siege zu beseitigen. Vielleicht trifft man sich ja auch mal online!