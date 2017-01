Rainbow Six Siege – So wird das zweite Jahr eingeläutet

Rainbow Six Siege wird auch im zweiten Jahr weiterhin kräftig von Ubisoft unterstützt. So wird ab dem 7. Februar auf allen Plattformen das Operation Velvet Shell – Update verfügbar sein. Dies bringt zwei neue Operatoren der spanischen Spezialeinheit Grupo Especial de Operaciones (G.E.O.) ins Spiel. Der Jackal Operator wurde bereits in einem kurzen Teaser gezeigt.

Wie in jedem Update ist auch hier eine neue Karte dabei. Sie nennt sich „Coastline“ und spielt dementsprechend an der felsigen Küste Ibizas. Weitere Details werden auf der Six Invitational verkündet, die ihr am 5. Februar ab 19:15 Uhr hier verfolgen könnt.

Außerdem wird zur Feier des zweiten Jahres das Spiel für kurze Zeit kostenlos verfügbar sein. Wer also Rainbow Six Siege noch nicht sein Eigen nennen darf, kann es vom 2. bis zum 5. Februar anzocken.

