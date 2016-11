Rainbow Six SIege – Operation Red Crow ab heute verfügbar

Der letzte DLC für die erste Season von Rainbow Six Siege ist ab heute für Besitzer des Season Passes zugänglich. Er beinhaltet die beiden japanischen Operatoren Hibana und Echo, sowie neue Waffenskins und die neue Wolkenkratzer-Karte. Wer keinen Season Pass besitzt, bekommt wie immer eine Woche später, also am 24. November, Zugriff auf die neuen Operatoren und kann diese mit seinen Credits freischalten.

Was Hibana kann, haben wir uns bereits angeschaut. Der verteidigende Part Echo hat eine Drohne zur Verfügung, die Gegner für kurze Zeit ablenkt.

Außerdem hat Ubisoft angekündigt, dass auch nächstes Jahr weitere Inhalte für Rainbow Six Siege veröffentlicht werden, inklusive Operatoren, Karten und Skins. Ins neue Jahr wird das Spiel im Februar starten, wenn das Six Invitational – Event beginnt. Informationen hierzu folgen bald.