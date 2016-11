Rainbow Six Siege – Neuer Operator angeteasert

Rainbow Six Siege ist für mich nach wie vor das Vorzeigespiel, wenn es um gut durchdachte DLC-Politik geht. Obwohl der Release nun schon eine ganze Weile her ist, wird das Spiel immer noch mit kostenlosen Updates versorgt, was die Community bei der Stange hält.

Ein kurzer Teaser zeigt den neuesten Operator, der aus dem asiatischen Raum stammt: Yumiko Imagawa, Spitzname Hibana, was so viel wie „Funken“ bedeutet, schließt sich bald den taktischen Gefechten an. Der Teaser lässt vermuten, dass ihre Fähigkeiten eine Mischung aus Thermite und Ash sein werden. Genaueres dazu erfahren wir am 12. und am 13. November während der Ausstrahlung der Pro League auf Twitch.