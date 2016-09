Rainbow Six Siege – Mid Season Update bringt massive Veränderungen

Rainbow Six Siege ist nun schon seit einer ganzen Weile auf dem Markt und mit einigen DLCs bereichert worden. Doch die Entwickler bleiben weiterhin am Ball, um das Spielgefühl mit sinnvollem Balancing zu verbessern.

Mit dem Mid Season Update wird sich einiges in Rainbow Six Siege verändern. Die Operatoren Twitch, Blackbeard und Doc werden speziell in Angriff genommen: Twitch kann mit dem neuen Update ihre Spezial-Drohne schon in der Vorbereitungsphase einsetzen. Diese ist außerdem 30% schneller. Nach der Vorbereitungsphase steht ihr eine zweite Schockdrohne zur Verfügung. Auch Doc gehört zu den Glücklichen, die eine Verbesserung erfahren haben: Er kann seine Kollegen nun „Überheilen“, so dass sie 120 Trefferpunkte statt 100 haben. Der Überschuss an Leben baut sich in Einerschritten langsam wieder ab.

Blackbeard hingegen wird geschwächt. Sein Schild war zu stark und wurde so gut wie nie zerstört. Die Entwickler geben ihm nun zwei schwächere Schilde mit jeweils 150 statt 800 Trefferpunkten.

Auch neues Spielzeug findet mit dem Mid Season Update seinen Weg ins Spiel. Die Angreifer Thatcher, Twitch, Glaz und Thermite bekommen eine Claymore-Mine, um den zurückgelegten Weg besser abzusichern. Die Verteidiger Caveira, Castle, Smoke und Rook bekommen eine Impact Granate. Für einige Waffen gibt es zudem neue Aufsätze: Muzzle Break und Heavy Barrel lassen euch euer Loadout noch individueller einstellen.

Alle weiteren Änderungen findet ihr auf der offiziellen Website von Rainbow Six Siege, welches hier gekauft werden kann.