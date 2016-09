Raiders of the Broken Planet – Neues Gameplay zu sehen

Ein neues Gameplayvideo zeigt uns ganze 22 Minuten aus dem neuesten Projekt der Castlevania-Macher MercurySteam, welches auf den Namen Raiders of the Broken Planet hört. Die Welt der Space-Mafia, die Suche nach Aleph und das asymmetrische Adventure-Gameplay können wir im folgenden Video genauer betrachten.

Raiders of the Broken Planet wird dieses Jahr noch für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.