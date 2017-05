Radiant Historia: Perfect Chronology – Neuer Trailer

Atlus hat einen neuen Trailer zu Radiant Historia: Perfect Chronology veröffentlicht, welcher euch weitere Charaktere aus dem JRPG vorstellt. Auch wenn der Trailer lediglich auf Japanisch ist, so lohnt es sich doch wegen den schicken Anime-Sequenzen und den Gameplay-Szenen.

Zudem hat Atlus bekannt gegeben, dass es einen speziellen Dungeon geben wird, den sogenannten Vault of Time. Dieser extra Dungeon soll gefüllt sein mit sehr starken Gegnern und der Spieler soll nicht in der Lage sein Items nutzen zu können, während man diesen Dungeon erkundet. Je weiter ihr in der Story voranschreitet, desto mehr Areale werden sich in dem Vault of Time-Dungeon eröffnen. Belohnt werdet ihr mit sogenannten Moments, die ihr wiederrum in einem speziellen Shop im Dungeon gegen Bücher und Skills eintauchen könnt.

Erscheinen wird der 3DS-Titel am 29 Juni 2017 in Japan. Ein westlicher Releasetermin steht leider noch immer aus.