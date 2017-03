Radiant Historia Perfect Chronology – Erster Trailer und Gameplay

Gestern fand der angekündigte Livestream von Atlus statt. Dort wurde unter anderem ein erster Trailer zu Radiant Historia Perfect Chronology gezeigt.

Bei Radiant Historia Perfect Chronology handelt es sich um eine Neuauflage des Nintendo DS-Klassikers. Erste Eindrücke vom Spiel, könnt ihr im ersten Trailer erhaschen. Der Soundtrack des Spiels stammt übrigens von Yoko Shimomura, der auch für den Soundtrack von Final Fantasy 15 verantwortlich ist. Des Weiteren wird es in der Neuauflage auch einen neuen Charakter geben.

Auch erste Gameplay-Eindrücke wurden im Livestream präsentiert.

Wann und ob es der Titel auch in den Westen schafft, ist allerdings noch unklar. In Japan wird Radiant Historia Perfect Chronology jedenfalls am 29. Juni für 3DS erscheinen.