Rabbids Kingdom Battle – Infos zum Rabbid und Mario-Crossover geleakt?

Allem Anschein nach wurden erste nähere Informationen zum Rabbid und Mario-Crossover geleakt. Dieses befindet sich bei Ubisoft in Arbeit und hört momentan noch auf den Namen Rabbids Kingdom Battle.

So hat Liam Robertson einige Details zu dem Crossover getwittert, was man sich den genauer unter dem Crossover vorstellen kann. Ob diese Details und Infos natürlich der Wahrheit entsprechen, bleibt erst einmal mit Vorsicht zu genießen, aber interessant klingt es alle mal.

So soll Rabbids Kingdom Battle mehr einem Strategie RPG ähneln, anstatt einem normalen RPG. Verglichen wird dies mit X-COM. Die Geschichte soll sich zudem im Pilzkönigreich abspielen. Dieses wird plötzlich von einer Invasion böser Rabbids überfallen, weswegen Mario, Luigi und Co, sich mit den überbleibenden, freundlichen Rabbids zusammentun um das Pilzkönigreich von der Invasion zu befreien.

I haven’t played it myself, but I hear it is closer to a strategy RPG style thing like X-Com than a conventional RPG. — 🐝am Robertson (@Doctor_Cupcakes) 5. Januar 2017

It’s set in the Mushroom Kingdom and the rabbids dimension is sort of invading it. Most of the enemies are evil/warped rabbids. — 🐝am Robertson (@Doctor_Cupcakes) 5. Januar 2017

Neben Mario sollen noch einige andere Charaktere der Serie vorhanden sein. Zudem soll es auch Kostüme aus dem Mario-Universum für die Rabbdis geben. Zudem scheint es viele wichtige Stats, Ausrüstung und Waffen zu geben, die eben für den strategischen Aspekt des Spiels wichtig sind.

There are also rabbids themed around various Mario characters like Mario and Luigi (costumed rabbids, that sorta thing). — 🐝am Robertson (@Doctor_Cupcakes) 5. Januar 2017

There are a lot of in-game stats to take into account as you strategise. Different weapons have different properties like poison. — 🐝am Robertson (@Doctor_Cupcakes) 5. Januar 2017

Zudem soll Rabbids Kingdom Battle erst Ende des Jahres erscheinen, aber vielleicht erfahren wir auch dazu schon mehr auf dem Nintendo Switch Event.