Quake Champions – Trailer und Screenshots zu Blood Covenant

Quake gehört zweifelsohne zu den Klassikern der Gaming-Historie. Nach Jahren kehrt das Franchise nun mit Quake Champions zurück und bringt sowohl altbekannte als auch neue Features mit sich. Zu den Neuerungen gehören zum Beispiel die Einführung der sogenannten Champions, Kämpfer mit unterschiedlichen Attributen und Fähigkeiten.

Aber das die Nostalgie und Fans der Vorgänger dabei nicht vergessen werden, will id Software natürlich ebenfalls klarstellen. Als Erinnerung an die damals beliebte Arena-Karte „The Camping Ground“ ist „Blood Covenant“ eine Neuaufsetzung der Todeszone. Alle bekannten Eigenschaften der Karte bleiben dabei erhalten, einschließlich Waffenstandorte und Power-Ups. Dennoch werden sowohl für Neulinge als auch Veteranen einiges an Überraschungen zu finden sein. Für Blood Covenant erhalten wir gleich auch einen Trailer, sowie ein paar neue Screenshots mit dazu.

Die Screenshots möchten wir euch natürlich ebenfalls nicht enthalten. Die veröffentlichten Bilder findet ihr unten angehängt in der Galerie. Ein Releasetermin für Quake Champions ist leider noch nicht bekannt.