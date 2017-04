Quake Champions – Neuer Champion im Video

Quake Champions wird das Franchise erstmals mit einer neuen Komponente ergänzen. Wie bereits bekannt wird der F2P-Titel durch die sogenannten Champions die klassische Formel durch charakterbasierte Eigenschaften aufmischen.

Um die beste Wahl zu treffen, müssen wir natürlich unsere Champions so gut kennen wie möglich. Es ist also nur treffend, dass wir per Videoformat schon den Scalebearer kennen lernen konnten und nun den nächsten Helden vorgestellt bekommen. Anarki ist ein Hoverboard-Space-Punk, so seltsam das auch klingen mag. Mehr zu dem wilden Charakter gibt es im Video.

Bethesda und id Software erlauben euch innerhalb der Closed Beta auch das Probespielen von Anarki. Sowohl Beta als auch finales Spiel sollen noch dieses Jahr erscheinen, einen konkreten Termin gibt es allerdings leider noch nicht. Quake Champions wird vorerst exklusiv für den PC erscheinen, ein Konsolenrelease ist aber nicht ausgeschlossen.