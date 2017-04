Quake Champions – Neuer Champion Clutch vorgestellt

Bethesda hat für Quake Champions einen weiteren Charakter vorgestellt: Der Roboter Clutch. Eigentlich ist er nur eine Maschine, die für den Bergbau eingesetzt wurde, doch dann stolperte er über ein paar alte Hieroglyphen und wurde zur Killermaschine.

Seine Eigenschaften als robuster Roboter kommen ihm in der Arena zugute. Mit seiner aktiven Fähigkeit kann er einen tragbaren Schild erzeugen, der ihn und Verbündete in der Nähe schützt. Durch seine Passive erleidet Clutch 20% weniger Schaden beim Gehen oder Stehen. Zudem steigt die Geschwindigkeit beim Rennen in eine Richtung.

Quake Champions befindet sich aktuell in der Closed Beta. Es soll noch 2017 erscheinen und einem Free to Play – Modell folgen.