Psychonauts: The Rhombus of Ruin – Launch Trailer

Psychonauts überraschte damals mit interessanten und vor Kreativität strotzenden Welten. Über Kickstarter wurde auch der zweite Ableger bereits erfolgreich finanziert und wird in den Spieleschmieden von Double Fine schon eifrig entwickelt. Wer allerdings nicht mehr so lange warten möchte und auch ein VR Headset sein eigen nennen kann, dürfte sich über Psychonauts: The Rhombus of Ruin freuen. Der kleine VR Happen spielt zeitlich nach der Handlung von Psychonauts, als der grade frisch ernannte Psychonaut Razuptin auf dem Heimweg vom Ferienlager die Nachricht erhält, das dass Oberhaupt des Psychonauten Ordens Truman Zanotto entführt wurde. Sowas kann natürlich nicht ignoriert werden und das Abenteuer beginnt.

Passend zum baldigen Release am 21. Februar für Playstation VR, gibt es hier noch einen schicken Launch Trailer zum Spiel:

Der Clou an dem ganzen ist außerdem, dass ihr das ganze Spiel im sitzen verbringen werdet. Also kein wildes VR Gehüpfe mit kaputten Fensterscheiben im eigenen Heim. Auch im Spiel ist Raz nämlich an einen Stuhl gefesselt und kann sich einzig und allein auf seine Psychonauten Fähigkeiten verlassen.