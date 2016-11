PS4 Pro – So sieht die neue Konsole von innen aus

Seit gestern ist die PS4 Pro im Handel. Sonys neues PS4-Modell ist leistungsfähiger als zuvor und zielt vor allem auf Spieler ab, die bereits Geld in einen 4k-TV investiert haben.

Für Zocker, die sich auch für die Technik interessieren, hat Sony nun ein Video bereitgestellt, in dem die PS4 Pro fachmännisch zerlegt wird. Dabei wird erklärt, was die einzelnen Komponenten tun und wie man an diese herankommt. Natürlich sollte man als Inhaber einer Konsole nur die Festplatte tauschen, da ansonsten Gewährleistung und Garantie erlöschen können. Eifrige Bastler lassen sich dadurch jedoch nicht davon abhalten, den Lüfter oder andere Teile zu ersetzen oder im Falle eines Defekts die Reparatur selbst in die Hand zu nehmen.

Die PS4 Pro kann hier bestellt werden. Hoffentlich jedoch zum Ausführen von Spielen, anstatt sie nur zu zerlegen.