PS4 Pro – Laut GameStop große Nachfrage

Sonys stärkere Konsolenrevision, die PS4 Pro, scheint eine große Nachfrage bei den Kunden zu erzeugen.

So sieht es zumindest die Spielekette GameStop. In der vierteljährlichen Finanzbesprechung berichten die Shop-Betreiber, dass die PS4 Pro sich sehr gut verkauft und sehen einen direkten Zusammenhang zwischen den zuvor sinkenden Verkäufen der herkömmlichen Ausgabe der Konsole.

“There was definitely a slowdown of sales of PS4 prior to the Pro. There was definitely… but The PS4 Pro, once launched, took right back up again.”