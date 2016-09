PS4 Pro – Fragen und Antworten

Nun ist die Katze also aus dem Sack. Nicht PS4 Neo, sondern PS4 Pro nennt sich die verbesserte Version der PlayStation 4. Werdet ihr umsteigen und euch die schwarze Kiste der Wunder und Mythen zulegen? Oder seid ihr so beleidigt, dass ihr Sony den Rücken zuwendet? Was die PlayStation 4 2.0 uns Spielern in Zukunft bringen wird, bleibt abzuwarten, fest steht aber, dass Sony zumindest keine Exklusivtitel für die Plattform möchte, wodurch Besitzer der Standardkonsole noch einmal durchatmen dürfen. Ob das allerdings ewig so bleiben wird, ist leider nach wie vor fraglich. Aber darum soll es nicht gehen. Passend zur Ankündigung gibt es auf dem offiziellen Playstation Blog ein umfangreiches FAQ für alle offenen Fragen. Viel Spaß damit.