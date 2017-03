Prey – Waffen und Kräfte im Video

Bethesda überflutet uns schon beinahe mit Videos zum anstehenden Release von Prey. Natürlich wollen wir uns nicht beschweren und freuen uns vielmehr über jedes weitere Video, dass Gameplay zu dem Shooter im All zeigt. Wie eben aus zahlreichen Videos bekannt ist, darf Protagonist Morgan Yu auf ein Arsenal von Waffen und Fähigkeiten zurückgreifen, um die eigene Haut zu retten oder den Aliens ans Leder zu gehen.

Ein neuer Trailer zeigt nun nochmal in schöner Action-Manier und mit musikalischer Untermalung, was für Fähigkeiten und Kräfte wir überhaupt nutzen sowie kombinieren dürfen, mit einem explosivem Ergebnis. Interessante Spielchen mit den verschiedenen Mechaniken sind hier zu sehen, die hoffentlich genau so Spaß machen wie sie auch aussehen.

Prey erscheint am 05.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One.