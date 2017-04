Prey – Spiele schon jetzt die erste Stunde

Nun bekommt auch Prey eine Demo: Schon vorab kann der neue Sci-Fi Shooter von Bethesda eine komplette Stunde lang gespielt werden, obwohl das Spiel erst am 5. Mai offiziell erscheint. Die Sache hat allerdings einen Haken: Die Demo ist nur für PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. PC-Spieler schauen (mal wieder) in die Röhre.

Speziell für die Demo hat Bethesda außerdem einen neuen Trailer veröffentlicht:

Demos scheinen langsam wieder im Trend zu sein. Nachdem sie von Betas quasi abgelöst wurden, können nach und nach Spiele wie Civilization 6 oder Mafia 3 kostenlos angespielt werden. Das wird dann auch tatsächlich Demo genannt, und nicht Open Beta.