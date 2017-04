Prey – Spielbare Demo-Version ab Ende April

Mit den Änderungen bezüglich der Herausgabe von Review-Kopien vor der offiziellen Veröffentlichung musste Bethesda im letzten Jahr etwas Kritik einstecken. Mit dem kommenden Sci-Fi-Shooter Prey scheint der Publisher jetzt einen inzwischen selten gewordenen Weg zu gehen, um Spielern vorab einen Einblick ins Spiel zu gewähren: Ab 27. April wird eine spielbare Demo-Version für Xbox One und PlayStation 4 zum Download bereit stehen.

Die Demo bietet allen Interessenten einen Zugriff auf die erste Stunde des Reboots zum 2006 erschienen Ego-Shooter gleichen Namens. Entwickelt wird das Spiel von den Arkane Studios, die für ihre Arbeit an der Dishonored-Reihe, sowie Dark Messiah of Might and Magic bekannt sind. Als Protagonist Morgan Yu – wahlweise männlich oder weiblich – kämpft man an Bord der Raumstation Talos I gegen feindliche Aliens. Während des Spielverlaufs kann man verschiedene Entscheidungen treffen, welche die Geschichte und auch das Ende beeinflussen können.

Die Vollversion von Prey erscheint am 05. Mai 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.