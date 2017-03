Prey – Neues Gameplay-Video

Bethesda bringt mit Prey bald ein Reboot, welches bereits heiß erwartet wird. Bisher konnte der Shooter im All durch kuriose Gameplaymechaniken und sehr überzeugende Rendertrailer die Interesse der Gaming-Community gewinnen. Natürlich muss man sich darüber aber mit tatsächlichem Live-Gameplay eine bessere Meinung bilden. Umso besser ist es also, dass wir nun ein weiteres Video erhalten, welches uns das Spiel in Aktion sehen lässt.

In folgendem Video erhalten wir neue Bilder vom Setting und sogar Eindrücke vom Kampf gegen die seltsamen Schattenwesen, die unsere Raumstation unter Kontrolle haben.

Wie das Video zeigt, erwarten uns Gefahren beinahe überall und hinter jeder Ecke. Prey wird am 05.05.2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, sowohl in einer Standard- als auch in einer Steelbook-Edition für alle Plattformen.