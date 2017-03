Prey – Neuer Trailer

Etwas mehr als einen Monat dauert es bis uns Bethesda und die Arkane Studios mit ihrem neuen Werk Prey überzeugen wollen. In dem Spiel auf der Raumstation Talos I dürfen wir uns mit mysteriösen Aliens auseinander setzen, dafür aber auf zahlreiche Fähigkeiten zurückgreifen, die eine besondere Art des Gameplays versprechen.

Das Prey mit frischen Ideen und interessanten Mechaniken einhergeht, hat Bethesda schon mit zahlreichen Videos bewiesen. Dem möchten die Entwickler allerdings weiterhin Nachdruck verleihen, den ein neuer Trailer zeigt uns weitere Inhalte aus dem Spiel. Mit dem Namen „Only Yu Can Save The World“ (ein Wortspiel was im Deutschen leider keinen Sinn ergibt) bezieht sich dieser diesmal auf den Protagonisten.

Interessante Bilder sind hier zu sehen. Ob Prey das hält, was es verspricht, werden wir am 05.05.2017 selbst erfahren, wenn das Spiel für PC, PS4 und Xbox One erscheint.