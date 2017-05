Prey – Launch-Trailer

Morgen ist es endlich soweit. Das neue Abenteuer aus der Feder von Bethesda und den Arkane Studios erscheint. Prey wird offiziell veröffentlicht. Mit der einstündigen Demo konnten wir uns bereits einen deutlichen Eindruck von den Möglichkeiten des Spiels machen. Wer jetzt heiß auf die weitere Erkundung der Raumstation muss sich nur noch bis morgen gedulden.

Wir berichteten kürzlich erst von einem Day One Patch, der ebenfalls morgen zum Launch online gehen wird. Neben dem Patch erhalten wir aber auch glücklicherweise einen Launch-Trailer, den wir schon heute einsehen können. Bethesda will uns also nochmal auf das bevorstehende Prey einstimmen, bevor es am morgigen Freitag für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Der Titel ist sowohl in einer Standard- als auch in einer exklusiven Steelbook-Edition auf Amazon erhältlich.