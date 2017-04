Prey – Ein sehr umfangreiches Gameplayvideo

Für das in wenigen Wochen erscheinende Prey ist ein weiteres Gameplayvideo erschienen. Der YouTuber theRadBrad konnte auf seinem Kanal ein offizielles Video von Bethesda zeigen, welches einen Blick auf den „Nightmare Boss“ ermöglicht. Dazu kommen auch die Fähigkeiten des Hauptcharakters Morgan Yu, die im Video gezeigt werden.

Im Allgemeinen gilt es in Prey herauszufinden, warum die Typhon die Raumstation Talos I übernommen haben. Morgan Yu kann aufgrund seiner Forschungen auf die Fähigkeiten der Typhon zurückgreifen und sie somit gut in Schach halten. Schlussendlich muss der Spieler alle nutzen, um zu überleben. Denn wie der Name des Spiels schon sagt, sind wir der Gejagte und nicht der Jäger.

Vorbesteller des Spiels erhalten das Schrotflinte-des-Kosmonauten-Starterpaket als Bonus. Darin befindet sich die Margrave-Schrotflinte, drei Neuromods zum Erwerben neuer Fähigkeiten, zwei MedKits und weitere nützliche Gegenstände. Prey wird am 5. Mai 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.